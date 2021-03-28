Başımızın belası: Letonya! Beş maçtır yenemiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir başlangç yaparken gözler Letonya maçına çevrildi. Son yıllarda bize ters gelen Letonya karşısında A Millilerin amacı yakaladıkları avantajı sürdürmek olacak.

Letonya ile oynadığımız son 5 maçı galip bitiremedik

Euro 2004 Play-Off 15.11.2003 Letonya 1 - 0 Türkiye

Euro 2004 Play-Off 19.11.2003 Türkiye 2 - 2 Letonya

Hazırlık Maçı 28.05.2013 Türkiye 3 - 3 Letonya

Euro 2016 Eleme 13.10.2014 Letonya 1 - 1 Türkiye

Euro 2016 Eleme 03.09.2015 Türkiye 1 - 1 Letonya

Şenol Güneş'in anıları kötü

Euro 2004 elemelerinde play-off hakkı kazanan ve seri başı avantajı ile Letonya kurasını çeken A Milli Takım, turnuva hesapları yapıyordu. Fakat deplasmanda 1-0 kaybeden evinde de 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 bitirip elenen Şenol Güneş'in öğrencileri büyük şok yaşamıştı

Burak, Caner, Hakan ve Ozan 2015'te oynamıştı

A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Letonya ile iki maçını da 1-1 bitirmiş özellikle Konya'da oynanan maçı adeta tek kale oynamasına rağmen üstünlük kuramamıştı. Bu maçta Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin ve Ozan Tufan görev yapmıştı



