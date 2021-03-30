Başımızın belası: Letonya! Altı maçtır yenemiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir başlangıç yaparken Letonya karşısında yine takıldı. Son yıllarda bize ters gelen Letonya karşısında A Milliler 3-1 öne geçmesine rağmen puan verdi

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Letonya karşısında son 18 yılda oynadığı 3 maçı da kazanamadı

Letonya ile oynadığımız son 6 maçı galip bitiremedik

Euro 2004 Play-Off 15.11.2003 Letonya 1 - 0 Türkiye

Euro 2004 Play-Off 19.11.2003 Türkiye 2 - 2 Letonya

Hazırlık Maçı 28.05.2013 Türkiye 3 - 3 Letonya

Euro 2016 Eleme 13.10.2014 Letonya 1 - 1 Türkiye

Euro 2016 Eleme 03.09.2015 Türkiye 1 - 1 Letonya

2022 DK Elemeleri 30.03.2021 Türkiye 3 - 3 Letonya

İki farklı öne geçiyoruz ama kazanamıyoruz!

A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası elemelerinde 2-0 önde iken 2-2 berabere kalıp elendiği Letonya ile 2013 yılında özel maçta karşılaştı. Bu matça önce 2-0 öne geçen daha sonra 3-1'lik avantajı yakalayan Ay-Yıldızlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Bu akşamda adeta tarih tekerrür etti. Yine maçta hem 2-0 hem de 3-1 öne geçtik ama yine takıldık





Şenol Güneş'in anıları kötü

Euro 2004 elemelerinde play-off hakkı kazanan ve seri başı avantajı ile Letonya kurasını çeken A Milli Takım, turnuva hesapları yapıyordu. Fakat deplasmanda 1-0 kaybeden evinde de 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 bitirip elenen Şenol Güneş'in öğrencileri büyük şok yaşamıştı

Burak, Caner, Hakan ve Ozan 2015'te oynamıştı

A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Letonya ile iki maçını da 1-1 bitirmiş özellikle Konya'da oynanan maçı adeta tek kale oynamasına rağmen üstünlük kuramamıştı. Bu maçta Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin ve Ozan Tufan görev yapmıştı



