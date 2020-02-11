Basen Eritme Diyeti Nasıl Yapılır?

Hareketsizlik, spor yapmama ve yanlış beslenme sorunları sebebiyle vücudun alt kısmında özellikle de basenlerde yağ toplanması meydana gelir. Yapılan 6 haftalık diyet sonrasında ise hem basenlerde biriken yağlardan kurtulabilir hem de daha formda bir vücuda sahip olabilirsiniz

Basen eritme diyeti için kullanılan malzemeler oldukça ekonomiktir. Basen eritme diyetinde gerekli olan malzemeler kayısı ve badem müslisi olarak geçiyor. Gerekli öğünlerde müsliyi tüketiyorsunuz. Farklı malzemeler ile hazırlanan müslinin tadı oldukça lezzetlidir. Bu sayede kolaylıkla her öğün tüketebilirsiniz. Ek lezzetler olarak karışımın içerisinde badem, bazı kurutulmuş meyveler ve çeşitli tahıllar da ekleniyor. Tüm karışım bir araya gelerek kalça bölgesindeki yağların hızlı bir şekilde erimesine yardımcı oluyor.

Basen Eritme Diyeti İçin Malzemeler

Basen eritme diyetini yalnızca 6 hafta kadar uygulamanız yeterli olacaktır. 6 hafta sonunda basen ve kalça bölgesindeki erimeyi görebilirsiniz. Basen eritme diyeti için ihtiyaç duyulan malzemeler ise şu şekildedir;

- 2 fincan kadar yulaf tanesi,

- 2 fincan kadar kırılmış fındık,

- 1 fincan dolusu buğday,

- 1 fincan çekirdeksiz olan kuru üzüm,

- 1 fincan kadar ayçiçeği tohumu,

- 1 fincan dolusu badem ve

- 1 fincan ince şekilde kıyılmış kuru kayısı.

Basen Eritme Diyetinin Hazırlanışı

Basen eritme diyetindeki malzemelerin tümü marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerdir. Basen eritme diyeti için verilen malzemelerin tümünü bir kapta karıştırarak, hepsini birden blender yardımı ile küçük parçalar haline getirmelisiniz.

Hazırlanan karışımının tümünü tam 12 porsiyon şeklinde eşit parçalara bölmelisiniz. Her porsiyonu farklı kaba alarak tüketebilirsiniz. Karışımı tüketmeden önce 1 bardak kadar diyet soğuk sütü karışım üzerine ilave etmelisiniz. Günlük enerji ihtiyacınızı karşılaması için de yarım dilim muz tüketebilirsiniz. Dilerseniz karışım içerisine de muzu ekleyebilirsiniz.

Basen Eritme Diyetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Basen eritme diyeti tamamen basenlerde toplanan yağların kısa sürede yok edilmesini sağlar. Bu nedenle diyete ne kadar sadık kalırsanız o kadar kısa sürede de etkisini görebilirsiniz. Basen eritme diyeti yaparken kesinlikle yağlı ve karbonhidrat dolu gıdalar tüketmemeniz gerekir. Çünkü yağlı gıdalar tüketildiğinde yapılan diyetin hiçbir yararı olmayacaktır. Günlük enerji ve vitamin ihtiyacını karşılamak için de mutlaka günlük 1 adet meyve tüketmeniz önerilir. Bu süreçte tuzu ve şekeri de azaltmanız, basenlerin erimesi konusunda etkili olacaktır.

Basen Eritme Diyeti ve Spor

Basen eritme diyetini uygularken basenlere ve kalçalara yönelik çeşitli egzersizler yaparak da diyeti destekleyebilirsiniz. Özellikle doğrudan basen egzersizleri diyetin daha hızlı sonuç vermesini sağlamaktadır. Her ne kadar verilen diyet listesi basenlerdeki yağları eritmeye yararlı olsa da tek başına çok fazla etkili olamaz.

Bu sebeple spor ile yapılan diyet daha hızlı şekilde sonuç verecektir. Yapılan sporun bilinçli şekilde yapılması çok önemlidir. Bu nedenle, eğer basenler açısından problem yaşanıyorsa mutlaka basen, kalça ve baldır için egzersizler yapılması gerekir. Diyeti nasıl günlük olarak uyguluyorsanız mutlaka egzersizleri de günlük olarak uygulamanız gerekir. Düzenli yapılan egzersizler kısa sürede basen bölgesinde incelme sağlayacaktır.

Basen Eritme Diyeti ile Yapılan Egzersizler

Basen eritme diyetini, çeşitli basen hareketleri ile destekleyebilirsiniz. Bu sayede daha hızlı ve kesin sonuçlar elde edersiniz. Basen eritme diyetinde uygulanacak basen egzersizleri ise şu şekildedir;

- Squat,

- Tek bacak kaldırma,

- İki bacak kaldırma,

- Bird dog hareketi,

- Box jump hareketi,

- Bacakları mideye çekme hareketi,

- Çapraz mekik,

- Lunge run hareketi ve Sandalye ile basen eritme hareketi.

Bu egzersizlerin tümü ilk olarak basenlerin çalışmasını sağlar. Ayrıca kalça, baldır, bacak ve göbek bölgesinde de etkilidir.



