Bordo-Mavililer için Avrupa macerası bugün bitiyor... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre temsilcisi Basel ile kozlarını paylaşacak. 1 puan ile son sırada yer alan ve tur şansı kalmayan Fırtına’nın rakibi ise 10 puanla zirvede. Basel’in takipçileri Getafe ve Krasnodar’ın ise 9’ar puanı bulunuyor. Dolayısıyla bu maç İsviçre ekibi için fazlasıyla önemli. Getafe ve Krasnodar mücadelelerinde olduğu gibi yine genç oyuncuları sahaya sürecek olan teknik direktör Ünal Karaman, en azından kapanışı galibiyetle yapmayı hedefliyor. Trabzonspor kazanması durumunda 570 bin Euro yani 3.6 milyon TL’lik galibiyet primini kasaya koyacak.

Ülke puanına katkı...

Aynı zamanda ülke puanına da 400 puanlık katkı sağlanacak. Karadeniz ekibi, bugün kulüp tarihindeki 135. Avrupa maçını oynayacak. Geride kalan 134 karşılaşmada FIrtına’nın 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 50 mağlubiyeti var.

Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

St.Jakob-Park Stadyumu’nda oynanacak ve TSİ 20.55’te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Basel - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Basel: Omlin, Widmer, Alderete, Bergstörm, Riveros, Frei, Eray, Stocker, Campo, Okafor, Arthur

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Ekuban

Gözler Ekuban'da

Teknik direktör Ünal Karaman, maç eksiği olan Ekuban’ı bugün Basel deplasmanında 11’de görevlendirmeyi düşünüyor. Başarılı forveti kısa sürede hazır hale getirmek isteyen Karaman, Ganalı forvetin performansına çok güveniyor. Tarak kemiği kırıldıktan sonra 2.5 ay tedavi gören Ekuban’ın yanı sıra Hosseini, Hüseyin, Abdülkadir Parmak da 11’de olacak.

Sahne yine gençlerin

UEFA Avrupa Ligi’ndeki son Krasnodar ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11’ler ile çıkan teknik direktör Ünal Karaman, Basel deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim’i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.

8 yıldız götürülmedi

Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde İsviçre’nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Basel’e hareket eden Trabzonspor’da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.