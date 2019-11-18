Başarının adı Şenol Güneş

Türkiye, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası elemeleri baz alındığında, en yüksek puan ortalamalarından birini yine Şenol Güneş ile yakaladı. Milliler EURO 2020 Elemeleri'nde yer aldığı H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 2'nci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından, teknik direktör Şenol Güneş 2.30'luk puan ortalaması ile Avrupa elemelerinde milli takımın ikinci en iyi derecesini yakaladı.

EN İYİ ORTALAMA 2004 ELEMELERİNDE

Deneyimli teknik adam yönetiminde ay-yıldızlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.38'lik ortalama elde ederek elemelerdeki en iyi ortalamasını tutturdu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE DÜNYA KUPASI'NA

2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2,13 ortalama yakalayan milliler, Şenol Güneş ile katıldıkları şampiyonayı da 3'üncü sırada tamamlayarak tarih yazdı. Milliler, Dünya Kupası'nda 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken 1.86'lık puan ortalaması kaydetti.

GÜNEŞ; DENİZLİ VE TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Tecrübeli teknik adam, bu elemelerde yakaladığı puan ortalamasıyla da Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i geride bırakmayı başardı. EURO 2000 Elemeleri'nde Mustafa Denizli yönetiminde mücadele eden milli takım, grup aşamasında aldığı 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile 8 maçta 17 puan toplayıp 2.13 ortalama yakaladı. A Milli Takımı, EURO 2008 Elemeleri'nde ise Fatih Terim çalıştırdı. Yer aldığı C Grubu'nda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 24 puan toplayıp, 2.00 ortalama yakaladı. Grubunu Yunanistan'ın ardından 2'nci sırada bitiren Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve yarı final oynama başarısı gösterdi.

EN İYİ DERECELER

A Milli Takım'ın elemelerde elde ettiği en iyi puan ortalamaları ve görevdeki teknik adamlar şöyle:

EURO 2004 Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş - Puan ortalaması: 2.38 EURO 2020 Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş- Puan ortalaması: 2.30

2002 Dünya Kupası Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş - Puan ortalaması: 2.13 EURO 2000 Elemeleri - Teknik direktör Mustafa Denizli - Puan ortalaması: 2.13 EURO 2008 Elemeleri - Teknik direktör Fatih Terim - Puan ortalaması 2.00

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)