Başarılı kareteci, Dünya Kupası Seçmeleri’ne gidiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde Belediyespor Karate takımı sporcusu Burak Gencer, Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye 3'ncüsü oldu. Başarılı kareteci şimdi Dünya Kupası seçmelerine hazırlanıyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde Mustafakemalpaşa Belediyespor karetecilerinden Burak Gencer, Gaziantep’te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye 3'ncüsü olurken, Dünya Kupası seçmeleri için hazırlanıyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen şampiyonada Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımından 6 sporcu tatamiye çıkarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep’te yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonasında mücadele eden Mustafakemalpaşa Belediyespor karatecisi Burak Gencer, Genç Erkekler +76 kiloda Türkiye 3'ncüsü olarak Şili’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

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