Son 2 sezonda olduğu gibi hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen ve Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getiren Başakşehir, transferde gaza bastı. Turuncu-Lacivertliler ilk olarak savunmayı sağlama almak istiyor. Gündemde bomba gibi bir isim var: Martin Skrtel. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper, kalmak için 2 yıllık sözleşme istemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler oyuncusuna 1 senelik mukavele önerince iş olmadı. Başakşehir cephesi, 2 yıllık kontrat teklif ederek bu işi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın bizzat devrede olduğu öğrenildi.

Stoperde müthiş ikili

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe her ne kadar kötü bir lig geçirse de, Skrtel takımın ender iyi oyunculardan biri olmuştu. Başakşehir’in planı, yeni sezonda stoper tandemini Skrtel-Epureanu şeklinde oluşturmak. Skrtel’in diğer talipleri arasında Parma, Rangers ve Newcastle United gibi takımlar olduğu iddia edilmişti.

Başakşehir asırlık kulüpler ile sadece zirve yarışında değil, transferde de rekabet ediyor. Özellikle geçen sezon Robinho, Demba Ba gibi flaş yıldızları kadrosuna katan Turuncu-Lacivertliler, bu kez de Vedat Muriç’i renklerine bağlamaya çalışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok istediği 25 yaşındaki Kosovalı forvet için daha önce 2-2.5 milyon Euro bandında bir teklif yapan Başakşehir, bu kez daha kapsamlı bir paket hazırladı.

2 milyon iddiası

Turuncu-Lacivertliler, Napoleoni’nin yanı sıra Alparslan Erdem’i Karadeniz ekibine teklif etti, “Üstüne de bir miktar para verelim” denildi. Bu rakamın yine 2 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Şimdi gözler Rizespor Yönetimi’nin vereceği cevapta. Özellikle Okan Buruk, Rizespor’daki öğrencisi Vedat ile çalışmayı çok istiyor.