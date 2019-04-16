Başakşehir’in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, takımının Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılmasına rağmen yaptığı asistle yine bir mücadelede gole katkı sağladı. Bu sezon 13 asistle ligin asist lideri olan Visca, sezonun 2. yarısında oynanan 11 mücadelede 5 gol atarken, 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

Visca böylece ikinci devrede ligin en fazla gole katkı yapan ismi konumuna geldi. Bosna Hersek Milli Takımı’nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Visca, bu performansıyla transferin de gözdesi olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun adı başta Sevilla olmak üzere birçok Avrupa takımının da radarında yer alıyor.