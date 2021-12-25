Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım: Penaltı verilseydi haklı olmayacaktı

Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından golsüz eşitlik ve 1 puanla sahadan ayrıldı. Son düdüğün ardından konuşan Turuncu-Lacivertliler'in sol beki Hasan Ali Kaldırım 3 puan için Trabzon'a geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Hasan Ali Kaldırım şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz 1 puan değildi, 3 puan için geldik buraya. Oyun olarak kazandık artık gerisi kamuoyunun takdiri. Ama iyi oyuna 3 puan yazmıyorlar. 1 puan az bizim için. Galatasaray maçı iyi bir tecrübe olmuştu atmosferden dolayı. Bazı arkadaşlarımız atmosfere alışık olmadığı için olumsuz etkileniyordu. Galatasaray maçında alıştık bugün de bunu sahaya yansıttık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Hocamızla iyi ilerliyoruz. Hedeflerimiz var. Her hafta üstüne koya koya gidiyoruz."

Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonun kahramanı olan Hasan Ali o anları da şu sözlerle anlattı:

"Arkadan rakip oyuncu itti, ayağımdan elime çarptı top. Yani bilerek olmadı. Penaltı verilse haklı olmayacaktı. Basit pozisyonlar bunlar."