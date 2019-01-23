Spor Toto Süper Lig'de 38 puanla en yakın rakibine 6 puan fark atarak liderlik konumunda yer alan Medipol Başakşehir, devre arası transferinde ilk olarak Sivasspor'dan Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi, dün de flaş bir transfere imza attı. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan ve son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen Demba Ba'yı kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda önemli bir hamle yapmış oldu.

YILDIZLARI İZLEMEK 100 TL

Emmanuel Adebayor, Clichy, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Robinho ve Demba Ba'yı, Fatih Terim Stadı'nda izlemek ise oldukça uygun. Günümüzde 3 büyük takımın bir maçlık biletlerinin minimum 35 ila 90 TL arasında değişiyor.

Medipol Başakşehir'in 2018/19 sezonunun kombine fiyatı ise en düşük 100 TL'den başlıyor. En yüksek kombine bileti ise 250 TL.

Abdullah Avcı'nın takımı, Türkiye Kupası hariç sahasında 9 maça daha çıkacak. Bu maçların en önemlisi de Mart ayında oynanacak 25. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe maçı...

Başakşehir'in geriye kalan tüm maçlarını izlemek için sadece 100 TL yeterli olacak.

İşte kombine fiyatları:

Kuzey Alt Fiyat: 100,00 TL

Batı Üst Fiyat: 150,00 TL

Batı Alt Fiyat: 200,00 TL

Doğu Üst Fiyat: 250,00 TL