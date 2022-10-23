Spor Toto Süper Lig 'de takımı Medipol Başakşehir formasıyla göz dolduran ve transferin gözde ismi olan Youssouf Ndayishimiye'ye Avrupa'dan talip çıktı.

2017'DE BEĞENİLMEDİ! 2021'DE İSTEDİLER

Galatasaray 'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 2021'de Fatih Terim döneminde Yeni Malatya’nın 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif yaptı. Ancak oyuncunun ve kulübünün tercihi Başakşehir'den yana oldu.









DAHA ÖNCE BORDEAUX İSTEDİ!

Fransız ekibi Bordeaux, geçtiğimiz ara transfer döneminde Marcelo, Josuha Guilavogui ve Danylo Ignatenko hamleleriyle dikkat çekmiş transferin son günü Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye için devreye girmişti. Ancak o dönem 3 milyon Euro'luk teklife rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALIYDI

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Bu sezon 19 maçta forma giyen 24 yaşındaki Burundili futbolcu 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Teknik direktör Emre Belözoğlu bu sezon gelecek vadeden oyuncuyu daha çok savunmada oynatıyor.

ALMANYA'DAN TALİP!

Ajansspor'un haberine göre; Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, Başakşehir kulübüne Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.









ASGARİ ÜCRETE OYNADI

Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la imza atan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda asgari ücret maaş aldı. 23 yaşındaki Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.

6 GOL ATTI!

Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.