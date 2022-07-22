Medipol Başakşehir’in yeni transferleri sahaya ilk kez çıktı. Turuncu-lacivertli takımın renklerine yeni bağladığı Biglia, Mounir ve Szysz UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya’ya karşı forma giydi. Lucas Biglia müsabakaya ilk 11’de başlarken, 57. dakikada Mounir Chouiar, Deniz Türüç’ün yerine oyuna girdi. Bir diğer yeni transfer Patryk Szysz ise 76’da Serdar Gürler’in yerine oyuna dahil oldu.

Böylece turuncu-lacivertli takıma yeni katılan 3 isim Maccabi Netanya müsabakası ile ilk kez resmi bir karşılaşmada görev almış oldu.

İHA







