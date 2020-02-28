Başakşehir’in Visca’sı var

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup ederek kulüp tarihine bir rekor daha ekledi ve adını son 16’ya yazdırdı. Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım olarak yoluna devam eden turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Skrtel, Aleksic ve Visca’dan (2) geldi.

Avrupa’nın en golcüsü

Sporting karşısında 90+1. dakikada attığı golle karşılaşmayı uzatmalara götüren, 119. dakikada da penaltı golüyle Başakşehir’e turu getiren Visca, Avrupa sahnesindeki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Bu kulvarda 2 de asisti bulunan Boşnak oyuncu, mevcut durumda takımının Avrupa’daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Ligde de takımını sırtlıyor

Süper Lig’de geride kalan 23 maçın hepsinde görev alan ve söz konusu mücadelelerin 22’sinde 90 dakika sahada kalan Visca, attığı goller, yaptığı asistlerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Şimdiye kadar rakip ağlara 8 defa sarsan tecrübeli futbolcu, yaptığı 10 asistle de ligin asist kralı unvanını elinde bulunduruyor.

Visca; DG.Sivasspor, Trabzonspor, Y.Denizlispor, Y.Malatyaspor ve Ç.Rizespor ağlarına 1’er gol atarken, ilk ve ikinci yarıda oynadıkları Gençlerbirliği maçlarında ise toplam 3 gol kaydetti.

İstikrarını kaybetmedi

2011-2012 sezonunda o zamanın Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı. O sene M.Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde toplamda 41 maçta rakip ağları 17 defa sarsarken, 9 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 10 gol, 10 asistlik performans sergileyen Edin Visca, 2017-2018’i de 14 gol, 17 asistle kapadı. 2018-2019 sezonunda turuncu-lacivertli forma altında 38 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 14 gol, 14 de asist yapma sevinci yaşadı.

Visca, 2019-2020 döneminde Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemesi ve Türkiye Kupası’nda 35 karşılaşmaya çıkıp 13 gol, 11 asiste ulaştı.

Değerine değer kattı

Edin Visca, başarılı performansıyla adeta değerine de değer kattı. Bosna-Hersekli futbolcunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 12 milyon Euro. Başakşehir'in Süper Lig'e döndüğü 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir değere sahip olan tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 4 kat arttırarak tam 12 milyon Euro yaptı.

Turuncu-lacivertlilerin en değerli oyuncusu konumunda bulunan Visca, Süper Lig’de 14 milyon Euro ile ilk sırada yer alan Abdülkadir Ömür, onun ardından 13 milyon Euro’yla ikinci sırada bulunan Lemina’dan sonra Seri ve Vedat Muriqi’yle birlikte 12’şer Milyon Euro piyasa değeriyle üçüncü sırayı paylaşıyor.

Bosna-Hersek'in kıymetlilerinden

Edin Visca, Süper Lig'in yanı sıra ülkesi Bosna-Hersek'in de en kıymetli futbolcuları arasında. Juventus'un başarılı orta sahası Pjanic, 70 milyon Euro ile Boşnakların piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Bu futbolcuyu 20 milyon Euro ile Arsenal'in 25 yaşındaki sol beki Kolasinac takip ediyor. 14 milyon Euro ile Roma’dan Edin Dzeko üçüncü sırada yer alırken, Başakşehirli Visca da 12 milyon Euro ile ülkesinin en değerli dördüncü futbolcusu.

İHA