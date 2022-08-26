UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi başlayan temsilcimiz Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve FK RFS ile eşleşti.

FIORENTİNA KADROSUYLA AĞIR BASIYOR

Fatih Terim'in 2000/01 sezonunda çalıştırdığı Fiorentina, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir takım. İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan, bu sezona da 2 maçta 4 puanla başlayan Mor Menekşeler, kadrosuyla grubun öne çıkan takımı.

Maçlarını Artemio Franchi'de oynayan Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina'nın kadrosunda Jonathan Ikone, Luka Jovic, Nicolas Gonzalez, Arthur Cabral gibi yıldızlar bulunuyor.

İtalyan ekibi, Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Twente'yi 2-1 ve 0-0'lık skorlarla geçti ve gruplara yükseldi.

Fiorentina kadrosunun Transfermarkt verilerine göre toplam değeri 249 milyon Euro.









HEARTS, CELTIC VE RANGERS'I TAKİP EDİYOR

İskoçya ekibi Hearts, geçtiğimiz sezon kendi liginde Celtic ve Rangers'ın ardından 3. oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Avrupa Ligi Play-Off'unda İsviçre ekibi Zürich'e 2-1 ve 1-0 yenilen Hearts, Konferans Ligi gruplarına kaldı.

Çok köklü bir geçmişi olan ve 1874'te kurulan Hearts'ı Robbie Neilson çalıştırıyor. İskoç ekibinin kaptanı ise, uzun yıllar Sunderland ve Celtic'in kalesini koruyan 39 yaşındaki Craig Gordon...

Hearts, İskoçya Premier Lig'de 4 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.

Hearts kadrosunun Transfermarkt verilerine göre toplam değeri 12 milyon Euro.









LETONYA EKİBİ RFS KAPALI KUTU

Grubun en az tanınan ve "Kapalı Kutu" olarak adlandırılabilecek takımı FK RFS, Letonya'da geçtiğimiz sezon şampiyon oldu ve tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Letonya'nın başkenti Riga'nın takımı olan RFS, Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda HJK Helsinki'ye elendi. UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında ise Hibernians ve Linfield'i eleyip gruplara yükseldi.

FK RFS kadrosunun Transfermarkt verilerine göre toplam değeri 9 milyon Euro.