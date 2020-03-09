Başakşehir’in üç silahşorü!

Medipol Başakşehir’de bu sezon şimdiye kadar atılan 49 golün 27’si Crivelli, Demba Ba ve Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin bulduğu gollerin yüzde 55’lik kısmını kaydeden söz konusu futbolcular, adeta hücum hattının üç silahşorü olarak rakiplere korku salıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalarak kulüp tarihinde bir ilki yaşayan Başakşehir, Süper Lig’de de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Zorlu Göztepe deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertliler, 52 puanla lider konumda bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde hücum ağırlıklı bir oyun anlayışı benimseyen İstanbul ekibi, attığı 49 golle de 2014-2015 sezonundan bu yana 25. haftaya kadar olan bölümlerdeki en fazla skor ürettiği dönemi yaşıyor. Turuncu-lacivertli takımın özellikle gol yollarındaki bu başarısında üç isim ön planda.

Crivelli, Demba Ba ve Visca etkisi

M.Başakşehir’in geldiğimiz haftaya kadar bulduğu 49 golün 10'unda Crivelli, 9'unda Demba Ba, 8'inde de Visca imzası var. Sezon başında takıma katılmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleci oyunla takdir toplayan Enzo Crivelli ile ağır sakatlık süreçlerinden geçmesine rağmen eski formunu aratmayan Ba ve turuncu-lacivertli forma altında sekiz sezondur önemli işlere imza atan Visca, gollerin yüzde 55’ine katkı sağlayarak bir nevi Başakşehir’i sırtlayan futbolcular oldu. Okan Buruk’un takımında 4’er gol atan Aleksic ile İrfan’ın yanı sıra Skrtel ve Gulbrandsen 3, Clichy 2, Ponck, Elia, Mahmut da 1’er gol kaydetti. Ayrıca turuncu-lacivertlilerin 3 golü de rakiplerin kendi kalelerini sarsmasıyla geldi.

Crivelli kariyer rekorunun peşinde

Başakşehir’le ligde çıktığı 22 maçta 10 gol, 2 asist yapan Crivelli, şimdiden son iki sezonda Fransız takımları Angers ve Caen'de ortaya koyduğu performansları geride bırakmayı başardı. 2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkıp 6 gol, 1 asistle takımına destek olan Fransız oyuncu, bir önceki sezonda ise Angers ile 17 müsabakada 1 gol, 1 asist yapmış, aynı sezonun geri kalan bölümünü kiralık olarak geçirdiği Caen'de de 14 karşılaşmada 2 gol atıp 3 de gol pası verdi. Enzo Crivelli, profesyonel liglerde en fazla gol attığı sezonu 2016-2017'de Bastia ile yaşamış ve o dönem 24 maçta 10 gol kaydetmişti. Başakşehir'de Göztepe’ye karşı bulduğu golle rekorunu egale eden 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol daha attığı takdirde ise kariyer rekorunu kırmış olacak.

Demba Ba kendine geldi

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir’de ikinci baharını yaşıyor. Ağır sakatlıklardan geçen Senegalli, buna rağmen kendini toparlamayı başardı. Ligin ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen 35 yaşındaki santrfor, sonraki maçlarda ise formunu geri kazanarak 8 gol kaydetti ve Süper Lig’deki toplan gol sayısını da 9’a çıkardı. Görev aldığı son 9 maçın 7’sinde skor üreten tecrübeli oyuncunun 4 de asisti var. Demba Ba, 2016’da Çin Süper Ligi takımı Shanghai Shenhua’daki 14 gollük döneminin ardından skora en fazla katkı yaptığı sezonunun içinde bulunuyor.

Visca bildiğimiz gibi

2011-2012 sezonunda turuncu-lacivertlilere transfer olan Visca, geçen haftalara, ilerleyen yıllara rağmen performansını hep yukarı taşıyarak dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Her transfer döneminde birçok takımın radarına giren ancak Başakşehir’den ayrılmayan Boşnak futbolcu, bu sezon geride kalan 25 haftada 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Ligi asist kralı unvanını elinde bulunduran 30 yaşındaki futbolcu, bunların yanında Avrupa kupalarında attığı 12 golle de bu alanda takımının en skoreri konumunda. İstanbul temsilcisinde toplamda 94 golü bulunan Visca’nın sezon içinde 100. golüne ulaşması da işten bile değil.





Uygar Aydın / İSTANBUL (İHA) -