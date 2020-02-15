Başakşehir’in son kurbanı Beşiktaş

Son iki sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir bu sene de zirve yarışını iddialı bir şekilde sürdürüyor. Ligdeki son 20 maçında sadece 1 kez kaybeden Turuncu-Lacivertliler’in son kurbanı Beşiktaş oldu. Başakşehir kıran kırana geçen sınavda Kara Kartal’ı 1-0 mağlup etti ve Sergen Yalçın yönetiminde Siyah-Beyazlılar’a ilk yenilgisini tattırdı. Aynı zamanda Turuncu-Lacivertli ekip fırsat haftasında da hata yapmadı.

İki puan geride girdiler

Haftaya lider Sivasspor’un iki puan gerisinde giren Turuncu-Lacivertli ekip, çok önemli bir galibiyet aldı ve puanını 43’e yükseltti. Maç fazlasıyla 42 puanlı Yiğidolar’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Boz Baykuşlar, yarın oynanacak Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasını beklemeye başladı.