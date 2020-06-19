Süper Lig tarihinin en iyi ve disiplinli sağ kanat oyuncularından birisi olan Edin Visca'nın zorlu hayatına bakmaya ne dersiniz? "Bir Kulüp İki Efsane"de bu hafta Başakşehir'i ve bu kulübe adını efsane olarak yazdıran kaptanları Edin Visca & Mahmut Tekdemir ikilisinin zorluklarla dolu hikayesi sizlerle!

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