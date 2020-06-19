Başakşehir'in savaşçı efsanesi Edin Visca'nın zorlu hayat öyküsü!
Başakşehir'in kısa tarihinin en uzun soluklu hikayeleri olan Mahmut Tekdemir ve edin Visca'nın efsane olma öykülerini Fanatik Gazetesi Youtube Kanalı'ndan dinlemek ister misiniz? İki futbolcunun bilinmeyenleri, transfer öyküleri ve nasıl efsane olduklarını youtube kanalımızda seyrederek ulaşabilirsiniz. İşte Başakşehir'in savaşçısı Edin Visca ve emektarı Mahmut Tekdemir!
Süper Lig tarihinin en iyi ve disiplinli sağ kanat oyuncularından birisi olan Edin Visca'nın zorlu hayatına bakmaya ne dersiniz? "Bir Kulüp İki Efsane"de bu hafta Başakşehir'i ve bu kulübe adını efsane olarak yazdıran kaptanları Edin Visca & Mahmut Tekdemir ikilisinin zorluklarla dolu hikayesi sizlerle!
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