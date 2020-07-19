Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Medipol Başakşehir şampiyon tamamladı.Son yıllarda şampiyonluğu kıl payı kaçıran Turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan isim oldu. Medipol Başakşehir, Süper Lig'e çıktığında formasını giyen Okan Buruk, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasıyla bu kez teknik direktör olarak göreve başladı. Yıllardır şampiyonluk hedefleyen Başakşehir, Okan Buruk ile ipi göğüsledi ve ligin 6. şampiyon takımı oldu. Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Başakşehir Futbol Kulübü'nün bugüne uzanan yükseliş hikayesine göz atalım.