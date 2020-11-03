Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester United, İstanbul’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz Başakşehir ile yarın akşam karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, İstanbul'a geldi.

03 Kasım 2020, Salı 23:14 Son Güncelleme:
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Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester United, İstanbul’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yarın Medipol Başakşehir’le karşılaşacak İngiltere ekibi Manchester United, İstanbul’a geldi.

İngiltere’nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Manchester United kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55’te başlayacak.

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