Başakşehir'in rakibi Leipzig Almanya'da 3 puanı aldı

Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda yer alan Leipzig de sahasında Hertha Berlin’i 2-1 yendi.

24 Ekim 2020, Cumartesi 19:38 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir'in rakibi Leipzig Almanya'da 3 puanı aldı

Başkent ekibinin 8. dakikada Jhon Cordoba’nın attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Leipzig 11. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ile iki gol buldu ve karşılaşmadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Leipzig böylelikle ligde 13 puanla liderliğini sürdürdü. Hertha Berlin’in ise 3 puanı bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmada Borussia Mönchengladbach deplasmanda Mainz 05’i 3-2 yendi. Union Berlin-Freiburg karşılaşması ise 1-1 berabere tamamlandı.

BERLİN (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...