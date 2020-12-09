Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan PSG-Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierreo Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrasında ertelenen mücadele sonrasında Başakşehir'in sosyal medyada yaptığı "No to racisim" (ırkçılığa hayır) paylaşımı Twitter Türkiye tarihinde rekor kırdı

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı saldırı sonrasında bugüne ertelenen maçın sonunda Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaptığı "No to racisim" (Irkçılığa hayır) açıklaması tüm dünyada yankı uyandır. Binlerce paylaşım alan Tweet, toplamda aldığı 538.9 bin beğeni ile Twitter Türkiye tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu.

Bundan önceki rekor ise 327.5 bin ile 21 Aralık 2017'de Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşünü temsilen attığı "Nerede kalmıştık?" tweeti olmuştu.





Başakşehir'in maç sonu paylaşımı

Fatih Terim 21 Aralık 2017'de attığı tweet