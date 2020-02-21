UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting deplasmanında 3-1 kaybeden Başakşehir'in aldığı bu sonuç ülke puanı açısından da olumsuz bir durum oldu. Avrupa Kupalarında tek temsilcimiz olan Başakşehir elenirse 10.sıradaki Ukrayna'yı yakalamak bir yana 12.sırada bulunan Avusturya'ya geçilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz.

Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması

Avusturya'nın iki takımından biri yoluna devam edebilir

32.800 puan ile 11.sırada bulunan Türkiye sadece Başakşehir'in getireceği puanları bekliyor. Avusturya ise 12.sırada ve 32.325 puana sahip. Avusturya'nın bir temsilcisi Salzburg deplasmanda E.Frankfurt karşısında 4-1 kaybetti ve elenme ihtimali yükseldi. LASK Linz ise AZ Alkmaar deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve tur için ümitlendi.

Shakhtar Donetsk evinde Benfica'yı 2-1 yendi

Ukrayna 33.900 puan ile yoluna devam ederken tek temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Benfica'yı 2-1 yenmesine rağmen avantajı rakibine kaptırdı. Shakhtar Donetsk elense dahi 1.100 puan farkını kapatmak kolay olmayacak.

İlk 10

UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer alanlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt gruplara gönderiyor, diğer takımını da elemelerle turnuvaya gönderiyor. Bu nedenle Başakşehir'in tur atlaması ve yoluna devam etmesi çok önemli





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