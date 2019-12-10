UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Başakşehir'in gruptan çıkmak için mücadele edeceği B.Mönchengladbach maçının hakemi belli odlu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

Geçen sezon S. Trnava - Fenerbahçe maçını yönetmişti

İspanyol hakem geçen sezon temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kaybettiği Spartak Trnava maçında düdük çalmıştı.