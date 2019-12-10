Başakşehir'in Mönchengladbach maçı hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak Başakşehir'in deplasmanda B.Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hakemi belli odlu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Başakşehir'in gruptan çıkmak için mücadele edeceği B.Mönchengladbach maçının hakemi belli odlu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
Geçen sezon S. Trnava - Fenerbahçe maçını yönetmişti
İspanyol hakem geçen sezon temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kaybettiği Spartak Trnava maçında düdük çalmıştı.