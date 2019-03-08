Başakşehir'in kozu Edin Visca!

Şampiyonluk yarışında kritik Fenerbahçe maçını bekleyen Süper Lig’in lideri yine Bosnalı silahına güveniyor. Teknik Direktör Avcı, Kanarya karşısında sonuca Visca organizasyonları ile gidecek.

08 Mart 2019, Cuma 07:49
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Başakşehir'in kozu Edin Visca!

Medipol Başakşehir’de gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. En yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Turuncu-Lacivertli takımın teknik patronu, Kanarya karşısında sonuca bu sezonun en etkili ismi Edin Visca ile gitmeyi planlıyor.

Hem asist özelliği olan, hem de etkili şutları ile goller atan Bosnalı oyuncu Fenerbahçe karşısında kilit rol oynayacak. Avcı ayrıca orta alanda Arda ve Emre ikilisinin de oyuna daha fazla katkı vermeleri için birebir özel görüşmeler yaptı. 

Kaynak: Star

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