Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubuna düşen Başakşehir, Leipzig ve PSG'ye yapamadığı sürprizi Manchester United'a gerçekleştirdi.

Başakşehir camiası bu tarihi zaferi hak etti.

Maçın başında 10 kişi hücuma çıkan İngiliz devi, paslaşarak kullandığı kornerde topu kaptırdı. Uzun vurulan topta ok gibi fırlayan Demba Ba, ceza sahasına girmeden köşeye bıraktı. 21'de Demba Ba'yı düşüren son adam Tuanzebe'ye kırmızı çıkmalıydı.

40'ta Mata'dan topu kapan Deniz Türüç içeri çevirdi, Demba Ba'nın üzerinden atladığı topu gelişine Visca bitirdi. Manchester United devre olmadan ilk isabetli şutunda Shaw'ın ortasına kafayı vuran Martial'le farkı bire indirdi.

İkinci yarı Pogba ve Cavani de oyuna girdi ancak Başakşehir, maçı bırakmadı. Rafael eski takımına karşı kusursuz oynarken, sahanın yıldızı Demba Ba'ydı.

ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM

Manchester United defansına korku dolu anlar yaşatan Demba Ba, golü atacağını hissettiğini söyledi. Drogba'dan sonra Devler Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Afrikalı olan 35 yaşındaki Senegalli forvet, "Allah'a şükrediyorum. Bunları Allah'ın yardımı ve bana verdiği güçle yaptım. İlk golde atacağımı hissettim. Kaleciyle karşı karşıyaydım. İkinci golde de egoistlik yapmak istemedim. Visca'nın geldiğini gördüm ve ona bıraktım" diye konuştu.

2.7 MİLYON EURO GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını alarak çok önemli bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir, 2.7 milyon Euro'luk galibiyet primini de kasasına koydu.

0.400

Başakşehir bu galibiyetle ülke puanına 0.400 puan katkı yaptı. Puanımız 28.900'den 29.300'e çıkarken, 13. sıradaki yerimiz değişmedi.

3

Manchester United, İstanbul'daki son 3 maçını da kaybetti. 2012-13'te Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'a 1-0 yenilen Ada ekibi, 2016-17'de ise Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

LEİPZİG, PSG'Yİ YIKTI

Gruptaki diğer karşılaşmada Alman temsilcisi Leipzig, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti. 6. dakikada PSG'yi öne geçiren Di Maria, 16'da ise penaltı kaçırdı. 41'de Nkunku skoru eşitlerken, Forsberg 57'de Leipzig'e 3 puanı getirdi. PSG'de Gueye 69, Kimpembe de 90+5'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.