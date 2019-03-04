Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. En yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle aralarındaki farkı 8'e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanını da Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle geçen İstanbul ekibi puanını 54'e yükseltti. İstanbul ekibi, 3. sıradaki Beşiktaş'ın 13, bir maçı eksik 4. sıradaki Trabzonspor'un ise 18 puan önünde yer alıyor.

Başakşehir Süper Lig fikstürü

1. hafta

Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor

2. hafta

Kasımpaşa 2 - 1 Başakşehir

3. hafta

Başakşehir 3 - 1 Akhisarspor

4. hafta

Erzurumspor 0 - 1 Başakşehir

5. hafta

Başakşehir 4 - 0 Antalyaspor

6. hafta

Bursaspor 0 - 0 Başakşehir

7. hafta

Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor

8. hafta

Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir

9. hafta

Başakşehir 1 - 0 Kayserispor

10. hafta

Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

11. hafta

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

12. hafta

Çaykur Rizespor 1 - 2 Başakşehir

13. hafta

Göztepe 0 - 2 Başakşehir

14. hafta

Başakşehir 0 - 1 Sivasspor

15. hafta

Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir

16. hafta

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

17. hafta

Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

18. hafta

Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir

19. hafta

Başakşehir 2 - 0 Kasımpaşa

20. hafta

Akhisarspor 0 - 3 Başakşehir

21. hafta

Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor

22. hafta

Antalyaspor 0 - 1 Başakşehir

23. hafta

Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

24. hafta

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir

25. hafta

Başakşehir - Fenerbahçe

26. hafta

Kayserispor - Başakşehir

27. hafta

Başakşehir - Konyaspor

28. hafta

Beşiktaş - Başakşehir

29. hafta

Başakşehir - Çaykur Rizespor

30. hafta

Başakşehir - Göztepe

31. hafta

Sivasspor - Başakşehir

32. hafta

Başakşehir - MKE Ankaragücü

33. hafta

Galatasaray - Başakşehir

34. hafta

Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'na daha önce veda eden, yoluna tek kulvarda devam eden Medipol Başakşehir, kalan 10 maçının 8'ini İstanbul'da oynayacak.

Söz konusu 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak turuncu-lacivertliler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbul ekibinin, kalan 2 deplasmanı ise İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor.