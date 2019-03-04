Başakşehir'in kalan maçları | Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman? Başakşehir fikstür
Başakşehir'in kalan maçları ve fikstür... En yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle aralarındaki farkı 8'e yükselten Başakşehir, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanını da Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle geçen İstanbul ekibi puanını 54'e yükseltti. Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'na daha önce veda eden, yoluna tek kulvarda devam eden Medipol Başakşehir, kalan 10 maçının 8'ini İstanbul'da oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. En yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle aralarındaki farkı 8'e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanını da Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle geçen İstanbul ekibi puanını 54'e yükseltti. İstanbul ekibi, 3. sıradaki Beşiktaş'ın 13, bir maçı eksik 4. sıradaki Trabzonspor'un ise 18 puan önünde yer alıyor.
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Başakşehir Süper Lig fikstürü
1. hafta
Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor
2. hafta
Kasımpaşa 2 - 1 Başakşehir
3. hafta
Başakşehir 3 - 1 Akhisarspor
4. hafta
Erzurumspor 0 - 1 Başakşehir
5. hafta
Başakşehir 4 - 0 Antalyaspor
6. hafta
Bursaspor 0 - 0 Başakşehir
7. hafta
Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor
8. hafta
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
9. hafta
Başakşehir 1 - 0 Kayserispor
10. hafta
Konyaspor 0 - 1 Başakşehir
11. hafta
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
12. hafta
Çaykur Rizespor 1 - 2 Başakşehir
13. hafta
Göztepe 0 - 2 Başakşehir
14. hafta
Başakşehir 0 - 1 Sivasspor
15. hafta
Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir
16. hafta
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
17. hafta
Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir
18. hafta
Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir
19. hafta
Başakşehir 2 - 0 Kasımpaşa
20. hafta
Akhisarspor 0 - 3 Başakşehir
21. hafta
Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor
22. hafta
Antalyaspor 0 - 1 Başakşehir
23. hafta
Başakşehir 3 - 0 Bursaspor
24. hafta
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir
25. hafta
Başakşehir - Fenerbahçe
26. hafta
Kayserispor - Başakşehir
27. hafta
Başakşehir - Konyaspor
28. hafta
Beşiktaş - Başakşehir
29. hafta
Başakşehir - Çaykur Rizespor
30. hafta
Başakşehir - Göztepe
31. hafta
Sivasspor - Başakşehir
32. hafta
Başakşehir - MKE Ankaragücü
33. hafta
Galatasaray - Başakşehir
34. hafta
Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'na daha önce veda eden, yoluna tek kulvarda devam eden Medipol Başakşehir, kalan 10 maçının 8'ini İstanbul'da oynayacak.
Söz konusu 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak turuncu-lacivertliler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İstanbul ekibinin, kalan 2 deplasmanı ise İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor.