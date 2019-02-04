Başakşehir'in kalan maçları! Başakşehir Fikstür - Puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası geride kalırken Medipol Başakşehir 44 puanla lider durumda. Abdullah Avcı'nın öğrencileri en yakın rakibi Galatasaray'a 8 puan fark atmış durumda. Başakşehir oynadığı 20 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Başakşehir'in kalan maçları ve fikstürü futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Başakşehir'in kalan maçları! Başakşehir Fikstür - Puan durumu...
Medipol Başakşehir Süper Lig'de 20. haftayı geride bıraktığımız şu günlerde şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösteriliyor. En yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e çıkartan Başakşehir 1.35'lik şampiyonluk oranıyla en büyük favori... Futbol severler Başakşehir'in kalan maçları ve fikstürünü araştırıyor.
Başakşehir'in kalan maçları...
21. Hafta 09.02.2019 Başakşehir - BB Erzurumspor
22. Hafta 18.02.2019 Antalyaspor - Başakşehir
23. Hafta 24.02.2019 Başakşehir - Bursaspor
24. Hafta 03.03.2019 Yeni Malatya - Başakşehir
25. Hafta 10.03.2019 Başakşehir - Fenerbahçe
26. Hafta 17.03.2019 Kayserispor - Başakşehir
27. Hafta 07.04.2019 Başakşehir - Konyaspor
28. Hafta 14.04.2019 Beşiktaş - Başakşehir
29. Hafta 21.04.2019 Başakşehir - Çaykur Rizespor
30. Hafta 21.04.2019 Başakşehir - Göztepe
31. Hafta 05.05.2019 Sivasspor - Başakşehir
32. Hafta 12.05.2019 Başakşehir - Ankaragücü
33. Hafta 19.05.2019 Galatasaray - Başakşehir
34. Hafta 26.05.2019 Başakşehir - Alanyaspor
SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU...