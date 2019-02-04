Medipol Başakşehir Süper Lig'de 20. haftayı geride bıraktığımız şu günlerde şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösteriliyor. En yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e çıkartan Başakşehir 1.35'lik şampiyonluk oranıyla en büyük favori... Futbol severler Başakşehir'in kalan maçları ve fikstürünü araştırıyor.

Başakşehir'in kalan maçları...

21. Hafta 09.02.2019 Başakşehir - BB Erzurumspor

22. Hafta 18.02.2019 Antalyaspor - Başakşehir

23. Hafta 24.02.2019 Başakşehir - Bursaspor

24. Hafta 03.03.2019 Yeni Malatya - Başakşehir

25. Hafta 10.03.2019 Başakşehir - Fenerbahçe

26. Hafta 17.03.2019 Kayserispor - Başakşehir

27. Hafta 07.04.2019 Başakşehir - Konyaspor

28. Hafta 14.04.2019 Beşiktaş - Başakşehir

29. Hafta 21.04.2019 Başakşehir - Çaykur Rizespor

30. Hafta 21.04.2019 Başakşehir - Göztepe

31. Hafta 05.05.2019 Sivasspor - Başakşehir

32. Hafta 12.05.2019 Başakşehir - Ankaragücü

33. Hafta 19.05.2019 Galatasaray - Başakşehir

34. Hafta 26.05.2019 Başakşehir - Alanyaspor

SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU...