Başakşehir'in kalan maçları - Başakşehir fikstür - Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman?
Başakşehir'in kalan maçları ve fikstür... Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi Robinho ve Stefano Napoleoni’nin golleriyle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11’e yükseltti. Son haftalara girilirken lider Başakşehir'in kalan maçları merak ediliyor.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi Robinho ve Stefano Napoleoni’nin golleriyle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11’e yükseltti. Bu sezon 17. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım 57 puana ulaştı. Dokuzuncu yenilgisini alan Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı. Lider Medipol Başakşehir’in ardından ligde ikinci sırada yer alan Galatasaray’ın 24 maçta 46 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25. hafta maçını pazartesi günü oynayacak. İşte Başakşehir'in kalan maçları...
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Başakşehir Süper Lig fikstürü
1. hafta
Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor
2. hafta
Kasımpaşa 2 - 1 Başakşehir
3. hafta
Başakşehir 3 - 1 Akhisarspor
4. hafta
Erzurumspor 0 - 1 Başakşehir
5. hafta
Başakşehir 4 - 0 Antalyaspor
6. hafta
Bursaspor 0 - 0 Başakşehir
7. hafta
Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor
8. hafta
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
9. hafta
Başakşehir 1 - 0 Kayserispor
10. hafta
Konyaspor 0 - 1 Başakşehir
11. hafta
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
12. hafta
Çaykur Rizespor 1 - 2 Başakşehir
13. hafta
Göztepe 0 - 2 Başakşehir
14. hafta
Başakşehir 0 - 1 Sivasspor
15. hafta
Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir
16. hafta
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
17. hafta
Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir
18. hafta
Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir
19. hafta
Başakşehir 2 - 0 Kasımpaşa
20. hafta
Akhisarspor 0 - 3 Başakşehir
21. hafta
Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor
22. hafta
Antalyaspor 0 - 1 Başakşehir
23. hafta
Başakşehir 3 - 0 Bursaspor
24. hafta
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir
25. hafta
Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe
26. hafta
Kayserispor - Başakşehir
27. hafta
Başakşehir - Konyaspor
28. hafta
Beşiktaş - Başakşehir
29. hafta
Başakşehir - Çaykur Rizespor
30. hafta
Başakşehir - Göztepe
31. hafta
Sivasspor - Başakşehir
32. hafta
Başakşehir - MKE Ankaragücü
33. hafta
Galatasaray - Başakşehir
34. hafta
Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle ligde üst üste 4. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Turuncu-lacivertli takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan sonra Fenerbahçe’yi de yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İstanbul ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. Medipol Başakşehir, ligdeki son yenilgisini 14. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor’a 1-0 kaybederek almıştı. Öte yandan, turuncu-lacivertli takım 3 maç sonra kalesinde gol gördü.