Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Başakşehir 25. haftayı 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle kapattı. Okan Buruk yönetiminde aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de kalan maçları ve fikstürü merak konusu... Peki, Başakşehir'in hangi maçları kaldı? Başakşehir fikstürü nasıl? İşte detaylar...

Başakşehir'in kalan maçları...

15.03.2020 Trabzonspor - Başakşehir

22.03.2020 Başakşehir - Alanyaspor

4.04.2020 Ankaragücü - Başakşehir

12.04.2020 Başakşehir - Galatasaray

19.04.2020 Antalyaspor - Başakşehir

26.04.2020 Başakşehir - Denizlispor

3.05.2020 Konyaspor - Başakşehir

10.05.2020 Başakşehir - Kayserispor

17.05.2020 Kasımpaşa - Başakşehir