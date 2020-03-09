Başakşehir'in kalan maçları - Başakşehir fikstür 2019-2020
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Süper Lig'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Başakşehir haftayı deplasmanda 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle kapattı. Peki, Başakşehir'in hangi maçları kaldı? Başakşehir fikstürü nasıl? İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Başakşehir 25. haftayı 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle kapattı. Okan Buruk yönetiminde aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de kalan maçları ve fikstürü merak konusu... Peki, Başakşehir'in hangi maçları kaldı? Başakşehir fikstürü nasıl? İşte detaylar...
Başakşehir'in kalan maçları...
15.03.2020 Trabzonspor - Başakşehir
22.03.2020 Başakşehir - Alanyaspor
4.04.2020 Ankaragücü - Başakşehir
12.04.2020 Başakşehir - Galatasaray
19.04.2020 Antalyaspor - Başakşehir
26.04.2020 Başakşehir - Denizlispor
3.05.2020 Konyaspor - Başakşehir
10.05.2020 Başakşehir - Kayserispor
17.05.2020 Kasımpaşa - Başakşehir