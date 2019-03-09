Boşnak futbolu, şampiyonluk yolunda takımını sırtlıyor. Edin Visca, ligde hem gol hem de asist sayısıyla çift halenere ulaşan tek isim konumunda. Visca, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 12 golün de hazırlayıcısı oldu.

Özellikle Robinho ile müthiş bir uyum yakalayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe mücadelesinde de Abdullah Avcı’nın en büyük kozu konumunda. Başarılı teknik adam Robinho-Visca ikilisinin yanı sıra son haftalarda formunu iyice artıran ve 11’in değişilmezi olan Arda Turan’a da fazlasıyla güveniyor.

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