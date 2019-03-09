Başakşehir'in en büyük kozu Visca!

Başakşehir’e katıldığı 2011’den bu yana her sezon aynı istikrarla sakatlık yaşamayan, cezalı duruma bile düşmeyen Edin Visca, Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı'nın en büyük kozu olacak.

09 Mart 2019, Cumartesi 07:14
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Başakşehir'in en büyük kozu Visca!

Boşnak futbolu, şampiyonluk yolunda takımını sırtlıyor. Edin Visca, ligde hem gol hem de asist sayısıyla çift halenere ulaşan tek isim konumunda. Visca, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 12 golün de hazırlayıcısı oldu.

Özellikle Robinho ile müthiş bir uyum yakalayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe mücadelesinde de Abdullah Avcı’nın en büyük kozu konumunda. Başarılı teknik adam Robinho-Visca ikilisinin yanı sıra son haftalarda formunu iyice artıran ve 11’in değişilmezi olan Arda Turan’a da fazlasıyla güveniyor.

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