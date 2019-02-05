Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu. Turuncu-Lacivertli ekip, Galatasaray’ın berabere kalmasıyla en yakın rakibi olan Galatasaray’la farkı 8’e çıkardı. Başakşehir, Galatasaray’ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı. İstanbul ekibinin bu başarısındaki en dikkat çeken şey ise yeni transfer Robinho’nun; takımın skor makinesi Visca ile yakaladığı uyum oldu. Bir önceki haftada kritik Kasımpaşa galibiyetinde Robinho’nun asistiyle Visca takımına zaferi getirmişti.

Arda ayağa kalktı

Akhisar karşısında ise bu kez sıra Visca’daydı. Bosnalı yıldız, Sambacı’ya pasını verdi, Robinho maçın kilidi çözen isim oldu. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalayan Başakşehir’de sezonun ikinci yarısına eski günlerini hatırlatan bir performansla başlayan Arda’nın formu da teknik heyeti sevindirdi.



