13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Başakşehir, önceki günde Fiorentina'yı devirdi. Bu sezon bileği bükülmeyen temsilcimiz, pek çok rekorunda altına imza attı!

Başakşehir, bu sezona damgasını vurmaya devam ediyor... Ligde zirveye oynayan Turuncu-Lacivertliler, Avrupa'da da yoluna doludizgin devam ediyor. Son olarak Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı deviren İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında en uzun kaybetmeme (8) serisine ulaşırken, tarihinde de ilk kez üst üste 6 galibiyet almayı başardı. Ayrıca teknik direktör Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'nın 2016-17 arasında 21 maçlık yenilmeme serisini egale etti. Eğer Başakşehir, bu hafta ligde Karagümrük karşısında da kayıp yaşamazsa rekor kıracak. Öte yandan 13 resmi maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Başakşehir, bu sezon yenilgi yüzü de görmedi.