Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ilk çalışmasını önceki gün tesislerinde gerçekleştirdi.

Turuncu-Lacivertliler, dün saat 12.00’de ise Antalya’ya hareket etti. Burada 15 gün süren bir kamp yapacak olan İstanbul ekibi, ayrıca hazırlık maçları da oynayacak.