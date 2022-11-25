Başakşehir'in Antalya kampı başladı
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ilk çalışmasını önceki gün tesislerinde gerçekleştirdi. Turuncu-Lacivertliler, dün saat 12.00’de ise Antalya’ya hareket etti. Burada 15 gün süren bir kamp yapacak olan İstanbul ekibi, ayrıca hazırlık maçları da oynayacak.
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ilk çalışmasını önceki gün tesislerinde gerçekleştirdi.
Turuncu-Lacivertliler, dün saat 12.00’de ise Antalya’ya hareket etti. Burada 15 gün süren bir kamp yapacak olan İstanbul ekibi, ayrıca hazırlık maçları da oynayacak.