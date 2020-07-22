Başakşehir’in 30 maçında 6 hakem!

Yani Başakşehir’in tam 30 lig karşılaşmasında aynı isimler görev yaptı. Trabzonspor cephesinin en çok isyan ettiği noktalardan biri de 5. haftadaki Beşiktaş maçında, Ljajic’e kırmızı kart göstermeyerek Başakşehir aleyhine hata yapan Suat Arslanboğa’nın önce sözleşmesinin feshedilmesi sonra apar topar hakemliğe geri döndürülmesi.

Ankaracücü ve Sivas büyük tepki gösterdi

Başakşehir’in 21. haftada Sivasspor, 28. haftada ise Ankaragücü ile oynadığı maçlarda yapılan hakem hataları, iki Anadolu kulübünün büyük tepkisini çekmişti. Halis Özkahya, söz konusu maçta Sivasspor’un net penaltısını vermemişti. 28. haftada ise Hüseyin Göçek, VAR yardımıyla Ankaragücü’nün attığı bariz golü iptal etti. Aynı şekilde Trabzonspor’un da 26. haftadaki Başakşehir maçında penaltısı çalınmamış, Nwakaeme’nin yerde kaldığı pozisyona tüm hakem yorumcuları ‘net penaltı’