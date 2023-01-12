Süper Lig'de 7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir'de gündem golcü transferi. Başakşehir yönetimi teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda önemli golcü adaylarıyla görüşüyor. İstanbul ekibinin gündeminde daha önce Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği bir isim var.









BAŞAKŞEHİR 3. SIRADA

Medipol Başakşehir 17 haftası geride kalan Süper Lig'de Fenerbahçe'nin hemen bir puan gerisinde 34 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İstanbul ekibi bu sezon en farklı yenilgisini Galatasaray'a karşı 7-0 almıştı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir o maçın ardından çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.





İlgili Haberler İstanbul ekibinden Luka Modric bombası! Başkan telefonla görüştü





HASAN ALİ GİTTİ!

Medipol Başakşehir'de dünya kupası arasında Emre Belözoğlu ile sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi fesh edilmişti. Dünya Kupası öncesi 15 maçta forma giyen Hasan Ali Kaldırım'la Adana Demirsopr ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

ÇİNLİ STOPER GELDİ

Başakşehir, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.









Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

EPUREANU YOLCU

9 sezondur Başakşehir forması giyen Alexandru Epureanu ile yolların ayrılması gündemde. 36 yaşındaki Moldovalı futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 4 karşılaşmada forma giyebilmişti. Epureanu ile Ümraniyespor'un ilgilendiği iddia ediliyor.

KENY ÇAYKUR RİZESPOR'A

Başakşehir sezon başında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvet oyuncusu Philippe Paulin Keny'i Çaykur Rizespor'a kiralamaya hazırlanıyor. Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 12 maçta forma giyen 190 boyundaki golcü rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

BAŞAKŞEHİR'E SÜRPRİZ GOLCÜ

Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Başakşehir'in gündemine Fedor Smolov geldi. Dinamo Moskova forması giyen 30 yaşındaki forvet için girişimler sürüyor. Başakşehir bu sezon 20 maçta 9 gol atan Smolov için 4 milyon Euro'yu gözder çıkarmış durumda.









FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Fedor Smolov 2020 yılında Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. Vedat Muriç'in ayrılığı sonrası Sarı-Lacivertli takım yıldız golcüyü kiralamak istemiş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

1.86 boyundaki golcünün piyasa değeri 5 milyon Euro. Bugüne kadar 45 kez Rusya Milli Takım forması da giyen Smolov 16 maçta rakip fileleri havalandırmıştı.

Yakup Çınar