Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39’a çıkardı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçta 3. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

Edin Visca gol sayısını 7’ye yükseltti

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Gençlerbirliği karşısında 2 kez fileleri sarsarak, bu sezon ligdeki gol sayısını 7’ye yükseltti. Bu sezon ilk kez bir maçta iki gol atan Visca, ikinci yarıda kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Turuncu-lacivertli takımın maçtaki ilk golünü atan Enzo Crivelli ise ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı.

Medipol Başakşehir son 7 maçta da gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı. Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol gördü. İstanbul ekibi, bu sezon geride kalan 20 maçta 21 gol yedi.