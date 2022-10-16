Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda İstanbulspor'u 2-0 yenerek 20 puanla 2. sıraya yükseldi. Emre Belözoğlu'nun ekibinde galibiyeti getiren goller Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle moral bulurken, maçın yıldızı Ndayishimiye'de şok yaşadı. Ligin 11. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe maçında Burundili futbolcu Ndayishimiye bu karşılaşma öncesinde kart sınırında bulunuyordu. Bir kart daha görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı konuma düşecekti.

23 yaşındaki stoper oyuncusu İstanbulspor karşılaşmasının 82. dakikasında sarı kart görerek Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.





ERDİNÇ SÖZER DE FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Başakşehir'de İstanbulspor galibiyeti sonrası hakem Erkan Özdamar'ın yanına giderek itiraz eden yardımcı antrenör Erdinç Sözer kırmızı kart gördü. Erdinç Sözer, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olamayacak.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Marca ve futbol data servisi Olocip, Avrupa'nın üst düzey 17 liginde forma giyen 23 yaş altı stoperleri performanslarına göre sıraladı.

Ligin kalitesi ve zorluk derecesi, savunma, hücum becerileri, oyun kurma kabiliyetlerine göre yapılan listede Galatasaray 'dan Nelsson ve Medipol Başakşehir'den Ndayishimiye yer aldı.

45 bin Euro transfer oldu, asgari ücretle oynadı

Ocak 2020'de 45 bin euro bonservisle Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve bir süre asgari ücrete oynayan Ndayishimiye, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şubat 2021'de 2.1 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e gelen ve burada takımın banko stoperi olan 23 yaşındaki Burundili oyuncu, listede tepede yer alan isimlerden oldu.

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