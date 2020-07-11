Başakşehir’in, Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’nda Kopenhag engelini aşması durumunda çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu. 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka temsilcisini deplasmanda elemesi halinde Başakşehir, Son 8’de Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Burada da yüzde 99 ihtimalle karşımıza, kupanın favorilerinden dünya devi United çıkacak. İlk maçta LASK’ı 5-0 yenen İngiliz ekibinin, sahasında da Avusturya temsilcisine şans tanıması beklenmiyor. 21 golle Avrupa Ligi’nin en çok gol atan takımı United’ı, eski oyuncusu Solskjaer çalıştırıyor. Kaleci De Gea, Pogba ve Rashford gibi yıldızların bulunduğu, Premier Lig’de 10 maçtır yenilmeyen Ada ekibin şu anki 1 numaralı süperstarı 10 numara Bruno Fernandes.

10 ya da 11 Ağustos’ta oynanacak

Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Tüm eşleşmeler tek maç üzerinden oynanacak. Başakşehir, Kopenhag’ı elerse, 10 ya da 11 Ağustos’ta muhtemelen Kırmızı Şeytanlar’la yarı final bileti için kapışacak. Yarı finalde de Olympiakos-Wolves/Sevilla- Roma galibi, LASK-M.United/Başakşehir-Kopenhag eşleşmelerinden çıkacak takımla final mücadelesi verecek. Kupa 2’nin finali ise 21 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Okan Buruk: En zoru çıktı

Kura çekiminin ardından beIN SPORTS’a konuşan Başakşehir’in hocası Okan Buruk, "Aramızda bir sıralama yapmıştık. Manchester United'ı yedinci sıraya yazmıştık. Belki de sekizli finalin favorisi ile eşleştik. Ama Manchester United ile karşılaşacak olmak da bir tecrübe.Tek maçlı elemelerde ne olacağı belli olmaz. Ligde çok formdalar, son dört maçta en az 3 gol atmışlar. Direkt Manchester maçından konuşuyoruz ama bizim ilk hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Almanya'daki 8’li finalde oynayan tek Türk takımı olmak istiyoruz” diye konuştu. İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Solskjaer ise kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Başakşehir takım olarak gelişiyor. Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum” dedi.