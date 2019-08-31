Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de hayal kırıklığına uğramıştı. Turuncu-Lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nda Yunan ekibi Olimpiakos ile kozlarını paylaşmış ve 1-0 ile 2-0’lık skorlarla rakibine mağlup olarak Devler Ligi’nin dışında kalmıştı. Direkt olarak UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutan İstanbul ekibi burada da şanssız bir gruba düştü.

Buruk: Elimizden geleni yapacağız

Başakşehir, İtalyan devi Roma, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ve Avusturya temsilcisi Wolfsberger’in bulunduğu J Grubu’nda mücadele edecek. Fransa’nın Monaco kentinde çekilen kuranın hemen ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk da zor bir gruba düştüklerini belirtti. Genç çalıştırıcı, “Grupta Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan iki takım var. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hem bizim hem de oyuncularımız için çok heyecanlı maçlar olacak” ifadelerini kullandı.

Favori gözüküyor

İtalyan devi Roma grubun açık ara favorisi olarak dikkat çekiyor. Çizme ekibi geçen sezonu 6. bitirmesine rağmen, 5. sıradaki Milan’ın ceza alması sonrasında Kupa 2’de direkt olarak gruplara katıldı. Kadrosunda temsilcimiz Cengiz Ünder’i bulunduran Çizme ekibi, geçtiğimiz haftalarda Gençlerbirliği’nin genç stoperi Mert Çetin’i de transfer etmişti.

Yıldızlarını kaybetti

Geçen sezonu Almanya Ligi’nde 5. sırada bitiren Siyah-Beyazlılar grubun bir diğer iddialı ekibi. Ancak Alman temsilcisi, yeni sezon öncesinde yıldız oyuncuları Thorgan Hazard’ı Dortmund’a, Michael Cuisance’yi de Bayern Münih’e kaptırdı. İki oyuncunun gidişi kadro kalitesini aşağıya çekse de M’Gladbach, Embolo gibi kaliteli bir golcü ile takımını güçlendirdi.

En zayıf halka

Avusturya ekibi grubun en zayıf halkası olarak görülüyor. 10 milyon Euro’luk mütevazı kadrosu ile mücadele eden Wolfsberger, J Grubu’nda mucize arayacak. Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Avusturya Ligi’nde şampiyonluk Turu’nu 3. tamamlayarak direkt olarak UEFA Avrupa Ligi’ne bilet almıştı.