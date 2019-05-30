İki Londra takımının karşı karşıya geldiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupası, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanan final maçıyla sahibini buldu. 2012-2013’ten sonra bir kez daha UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea, 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak olan Süper Kupa’ya da adını yazdırdı. Maviler’in golleri; Giroud (49), Pedro (60), Hazard’dan (65 pen.,72) gelirken, Topçular sayısını 69’da Iwobi attı

Başakşehir’e yaradı

Arsenal’ın Avrupa Ligi’ni kazanamaması Başakşehir’e yaradı. İngiltere Premier Lig’de ilk 4’te yer alamayan Arsenal, Avrupa Ligi’nde zafare ulaşsa Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidecekti. Mesut Özil’in ekibi dün akşam kaybedince bu şansını yitirdi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme oynaması gereken temsilcimiz, gruplar öncesi bir tur eksik oynayacak, 3. ön elemeden başlayacak.

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