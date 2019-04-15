Başakşehir’e BBC’den uyarı!

Kartal’ın lider Medipol Başakşehir’i mağlup etmesi Avrupa basınında da yankı uyandırdı. Fransızların önde gelen spor gazetesi L’Equipe karşılaşmayı, “Beşiktaş, liderlik koltuğunda oturan Başakşehir’i devirdi” başlığıyla okurlarına aktardı.

İngiliz BBC de özel yer ayırdığı maç haberinde, “İlk şampiyonluğunu almaya çalışan Başakşehir, bu şansının azalması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri geçen sezon da önde götürdükleri yarıştan son haftalarda düşmüştü. Vodafone Park’ta ellerindeki avantajı teslim ederken, bunun bir tekrarını yaşayabilirler” yorumunu yaptı.

(Milliyet)