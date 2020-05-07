Beşiktaş'ın Karius'la yolları ayırmasından sonra Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ın adı Siyah-Beyazlılar'la anılmıştı.

Başakşehir Kulübü, Volkan Babacan'la ilgili resmi açıklama yaptı. Başakşehir açıklamasında, ' Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan’ın ismi, son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır.

Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz' ifadelerini kullandı.