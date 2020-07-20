Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve tarihe geçen Başakşehir'de gole en çok katkı yapan ve en çok maça çıkan isim olan Edin Visca için kulübün resmi sitesi üzerinden bir paylaşım yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Visca için 'heykel' imasında bulunuldu. Yıldız oyuncu Visca'nın muhtemelen heykeli dikilecek

Yıldız oyuncunun paylaşılan resmi altına "var bir hayalimiz" paylaşımı yapıldı







