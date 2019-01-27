Medipol Başakşehir, bu sezon ligde olduğu gibi ara transfer döneminde de fırtına gibi eserken, Turuncu Lacivertlilerin Demba Ba takviyesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Galatasaraylı pek çok taraftar özellikle sosyal medyada konuya ilişkin düşüncelerini paylaşırken, Başakşehir Kulübüne ait Twitter hesabının bu yorumlardan birini beğenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. "19.05'de açıklamışlar djdjdjjd. Hocaya 2 forvet alın Allah aşkına geçen sene olduğu gibi şu belediye takımını yine k.nın üstüne oturtucak tek adam Fatih Terim'dir" yazan yoruma, muhtemelen yanlışlıkla yapılan beğeni, bir süre sonra kaldırıldı.



