Süper Lig'i geçen sezon şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona 9 yeni transferle başlarken, 20 oyuncuyla yollarını ayırdı.
Transfer döneminde Başakşehir'e gelen ve ayrılan olan futbolcular şu şekilde:
GELENLER
Ravil Tagir (Altınordu FK 2.50 milyon Euro)
Berkay Özcan (Hamburg 2.50 milyon Euro)
Okechukwu Azubuike (Pyramids FC 1.50 milyon Euro)
Rafael (Olimpik Lyon- Bedelsiz)
Hasan Ali Kaldırım (Bedelsiz)
Giuliano (Bedelsiz)
Boli Bolingoli (Celtic -Kiralık)
Nacer Chadli (Monaco)
Deniz Türüç (Fenerbahçe-Kiralık)
GİDENLER
Gökhan İnler (Adana Demirspor -Bedelsiz)
Ange Belibi (Boluspor-Kiralık)
Milos Jojic (Partizan- Bedelsiz)
Alican Özfesli (Boluspor- Kiralık)
Mustafa Kutay Pekşen (Bayrampaşa- Kiralık)
Mert Çelik (Neftçi Baku - Kiralık)
Muharrem Öner (Esenler Erokspor-Kiralık)
Muhammet Arslantaş (Boluspor-Kiralık)
Muhammet Demir (Gzziantep FK-Kiralık)
Abdulkadir Çelik (Somaspor-Kiralık)
Yusuf Avcilar (52 Orduspor-Kiralık)
Salim Farsak (FC Shkupi -Kiralık)
Eljero Elia (FC Utrecht Bedelsiz)
Joseph Attamah (Kayserispor-Bedelsiz)
Furkan Soyalp (Gaziantep FK-Bedelsiz)
Atabey Çiçek (KVC Westerlo-Kiralık)
Aziz Behich (Kayserispor-Kiralık)
Miguel Vieira (Beveren-Kiralık)
Doganay Kiliç (Kahramanmaraşspor-Bedelsiz)
Gael Clichy (Kulüpsüz)
Robinho (Kulüpsüz)
DHA