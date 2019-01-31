Başakşehir'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun gelecek sezona kadar Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyeceği açıklandı.

31 Ocak 2019, Perşembe 19:38 Son Güncelleme:
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Başakşehir'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir Kulübü, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Eskişehirspor forması giyeceğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96’dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz.

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