Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen ara bu hafta sona eriyor. Süper Lig 12 Haziran Cuma günü oynanacak 2 maçla başlıyor.

Lig öncesinde kulüpler belirli aralıklarla corona virüs testlerini yapmaya devam ediyor. Bu kulüplerden bir tanesi de Başakşehir. İstanbukl temsilcisi A Takım oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına uyguladığı son corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" denildi.