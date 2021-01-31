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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda mesajı

Başakşehir kulübü Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci için veda mesajı paylaştı. 2016-17 sezonu başında Başakşehir'e Gençlerbirliği'nden transfer olan milli oyuncu 4,5 sezon boyunca İstanbul ekibinde görev yapmıştı

31 Ocak 2021, Pazar 22:52 Son Güncelleme:
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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda mesajı

Başakşehir kulübü Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci için veda mesajı paylaştı. 2016-17 sezonu başında Başakşehir'e Gençlerbirliği'nden transfer olan milli oyuncu 4,5 sezon boyunca İstanbul ekibinde görev yapmıştı

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1355966450297614345



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