Başakşehir, Fenerbahçe ile oynanan maçın son anlarında kazandığı penaltıyı Visca ile kullanamadı. Geçen sezonun şampiyonu böylece bu sezon kazandığı 6 penaltının 5 tanesini kaçırıp inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Başakşehir, Galatasaray maçında da Guiliano ile penaltı kaçırmıştı

Demba Ba, Guiliano, Visca

Başakşehir'de bu sezon Antalyaspor maçında kazanılan iki penaltıdan birini gol yapan Visca diğerini kaçırmış ancak seken topu gol yapmıştı. Guiliano önce Galatasaray ardından Karagümrük maçlarında penaltı kaçırmıştı. Yeni Malatyaspor maçında Demba Ba ve son olarak Fenerbahçe maçında Visca penaltılardan yararlanamadı

Visca - Antalyaspor (attı)

Visca - Antalyaspor (kaçırdı)

Guiliano - Galatasaray (kaçırdı)

Guiliano - Karagümrük (kaçırdı)

Demba Ba - Yeni Malatyaspor (kaçırdı)

Visca - Fenerbahçe (kaçırdı)