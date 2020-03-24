Başakşehir yaptığı açıklama ile başkan Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı corona virüsü salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.



