Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması

Son dakika | Süper Lig ekiplerinden Başakşehir yaptığı açıklama ile başkan Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı corona virüsü salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı

24 Mart 2020, Salı 18:24 Son Güncelleme:
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Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması

Başakşehir yaptığı açıklama ile başkan Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı corona virüsü salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.


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